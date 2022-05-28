Захваченная военная техника России оснащена американскими микрочипами — украинская разведка

28 мая, 17:17
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В захваченной российской технике находят американские компоненты (Фото:Главное управление разведки Министерства обороны Украины)

В захваченной российской технике находят американские компоненты (Фото:Главное управление разведки Министерства обороны Украины)

Военная разведка Украины получила доказательства применения в вооружении и военной технике РФ микроэлектроники, произведенной в США.

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Об этом сообщает ГУР МО Украины в Facebook.

Отмечено, что микросхемы иностранного производства были обнаружены сотрудниками ГУР в российских комплексах ПВО Панцирь, ударных вертолетах Ка-52 Аллигатор и крылатых ракетах Х-101.

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"Иностранные электронные компоненты в захваченной вражеской технике еще раз доказывают "эффективность" российского "импортозамещения" и подчеркивают полную зависимость страны-агрессора от западных технологий", — подчеркнули в украинской разведке.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid0eeB1LXhUVUs8LWR99HtsXuocy2L8jkvveXZuDS9aGPSBBoGk8yq8F7HRvaigqG3Zl
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Разведка Российская военная техника ГУР Война России против Украины

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