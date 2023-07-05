Задержали после рейда Буданова в Крым. Андрей Захтей рассказал NV свою историю почти семилетнего политического заключения на полуострове 5 июля, 20:25 NV Премиум Захтея в Крыму приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима. В июне он вернулся в Украину (Фото:ru.krymr.com)

Украинский экс-политзаключенный Андрей Захтей вернулся в Украину в июне после более чем шестилетнего незаконного заключения в Крыму.

Его задержали в 2016 году в районе Армянска. Тогда на полуостров якобы зашла украинская диверсионная группа, в составе которой был и действующий глава украинской разведки Кирилл Буданов. С боями им удалось покинуть Крым.

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После инцидента Андрей Захтей был единственным задержанным. Он, как считали оккупанты, должен был забрать украинских диверсантов от админграницы.

В интервью Radio NV Андрей рассказал, знает ли Буданова, как его задерживали и как прошли эти шесть с половиной лет в неволе.

— Можете ли вы говорить сейчас, что именно вы тогда делали в Крыму? Имели ли вы отношение к той диверсионной группе, о которой говорили оккупанты?

— Я об этом деле даже не хочу вспоминать. Кто-то себе что-то сделал, что-то произошло. Я за это отсидел, все уже в прошлом.

Россия сделала так, что я «страшный диверсант», дала мне шесть с половиной лет, с пытками выбила из меня показания, на том все и закончилось. Какие диверсионные группы? Я не имею отношения ни к каким диверсионным группам. Так случилось.

— А как именно вас задерживали? Кто были теми оккупантами, которые с вами общались? Что они от вас хотели?

— Меня задержала Альфа, ФСБ России. Боевой отряд какой-то. Они меня задержали и обвинили в участии в какой-то ДРГ.

— Видимо, они хотели, чтобы вы сдавали сообщников, чтобы вы называли имена?