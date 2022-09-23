В Изюме заканчивают эксгумацию в месте массового захоронения. Обнаружили 436 тел, большинство — гражданские 23 сентября, 18:23 Место массового захоронения в Изюме (Фото:пресс-офицер 93-й ОМБр Холодний Яр Ирина Рыбакова via Eugene Enin / Facebook)

В Изюме заканчивается эксгумация тел из места массового захоронения, обнаруженного после освобождения города от российских оккупантов.

Обновлено в 21:12. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что эксгумировали 447 тел в месте массового захоронения в Изюме. Из них 425 гражданских, среди которых пять детей, и 22 военнослужащих ВСУ. У погибших обнаружили минно-взрывные травмы, осколочные, огнестрельные и колото-резаные ранения, у некоторых на теле следы пыток.

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Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в пятницу, 23 сентября, всего эксгумировали 436 тел, у большинства — признаки насильственной смерти, а у 30 — следы пыток. Он подчеркнул, что Украина установит обстоятельства гибели каждого и привлечет убийц к ответственности.



«Есть тела с веревкой на шее, со связанными руками, с поломанными конечностями и огнестрельными ранениями. У нескольких мужчин ампутированы гениталии. Все это доказательства ужасных пыток, которым оккупанты подвергали жителей Изюма. Большинство тел — гражданские, 21 — военные», — написал глава ОВА.

Синегубов рассказал, что в Изюме каждый день работали около 200 судмедэкспертов, полицейских, прокуроров, и сотрудников ГСЧС. В этом районе обнаружили еще по меньшей мере три места массового захоронения, другие нашли в других освобожденных городах. Сейчас там продолжается разминирование.

15 сентября в лесополосе на территории Изюма обнаружили массовые захоронения. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом нашли около 440 могил.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на месте массового захоронения тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди эксгумированных тел 99% с признаками насильственной смерти. Заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин предположил, что число жертв российских оккупантов среди мирного населения в Изюме может превышать тысячу.

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