В Изюме заканчивают эксгумацию в месте массового захоронения. Обнаружили 436 тел, большинство — гражданские

23 сентября, 18:23
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Место массового захоронения в Изюме (Фото:пресс-офицер 93-й ОМБр Холодний Яр Ирина Рыбакова via Eugene Enin / Facebook)

Место массового захоронения в Изюме (Фото:пресс-офицер 93-й ОМБр Холодний Яр Ирина Рыбакова via Eugene Enin / Facebook)

В Изюме заканчивается эксгумация тел из места массового захоронения, обнаруженного после освобождения города от российских оккупантов.

Обновлено в 21:12. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что эксгумировали 447 тел в месте массового захоронения в Изюме. Из них 425 гражданских, среди которых пять детей, и 22 военнослужащих ВСУ. У погибших обнаружили минно-взрывные травмы, осколочные, огнестрельные и колото-резаные ранения, у некоторых на теле следы пыток.

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Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в пятницу, 23 сентября, всего эксгумировали 436 тел, у большинства — признаки насильственной смерти, а у 30 — следы пыток. Он подчеркнул, что Украина установит обстоятельства гибели каждого и привлечет убийц к ответственности.

«Есть тела с веревкой на шее, со связанными руками, с поломанными конечностями и огнестрельными ранениями. У нескольких мужчин ампутированы гениталии. Все это доказательства ужасных пыток, которым оккупанты подвергали жителей Изюма. Большинство тел — гражданские, 21 — военные», — написал глава ОВА.

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Синегубов рассказал, что в Изюме каждый день работали около 200 судмедэкспертов, полицейских, прокуроров, и сотрудников ГСЧС. В этом районе обнаружили еще по меньшей мере три места массового захоронения, другие нашли в других освобожденных городах. Сейчас там продолжается разминирование.

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15 сентября в лесополосе на территории Изюма обнаружили массовые захоронения. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом нашли около 440 могил.

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на месте массового захоронения тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди эксгумированных тел 99% с признаками насильственной смерти. Заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин предположил, что число жертв российских оккупантов среди мирного населения в Изюме может превышать тысячу.

https://www.youtube.com/embed/NEiHRi5iS-8
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Изюм Харьковская область Братская могила Захоронения Массовые захоронения Война России против Украины

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