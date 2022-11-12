Принесли смерть и разрушение. На кладбище возле Мариуполя появился новый сектор братских могил

12 ноября, 15:43
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Новый сектор братских могил возле Мариуполя (Фото:Мариупольский городской совет/Telegram)

Новый сектор братских могил возле Мариуполя (Фото:Мариупольский городской совет/Telegram)

На Мариупольском кладбище в поселке Старый Крым появился новый сектор братских могил.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет в Telegram.

«Мариупольское кладбище в Старом Крыму становится все больше. Уже появился новый сектор братских могил — № 21. Российские оккупанты принесли в наш город смерть и разрушение. Мариупольцы до сих пор хоронят своих родных, а тысячи жителей до сих пор не знают, где похоронены их родственники и знакомые. Другие – без вести пропавшие. Это наша общая боль», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что на месте массового захоронения в районе временно оккупированного Мариуполя российские оккупанты выкопали более 1 500 новых могил.

Последние спутниковые снимки показывают, что три массовых захоронения под Мариуполем в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном постоянно растут весной.

По данным Азова на май этого года, из-за действий россиян в Мариуполе погибли не менее 25 тысяч человек.

https://www.youtube.com/embed/Dm75ohi93B4
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Мариуполь Братская могила Массовые убийства Погребение Война России против Украины

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