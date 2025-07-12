Институт изучения войны (ISW) считает, что войска страны-агрессора России не смогут захватить всю Донецкую область до конца 2025 года, а возможный заход оккупантов на территорию Днепропетровской области усугубит существующие проблемы в армии РФ.

Об этом сказано в сводке ISW за 11 июля.

Аналитики проанализировали заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что цель России захватить всю Донецкую область к концу 2025 года нереалистична. Это утверждение полностью согласуется с оценкой ISW.

Реклама

Буданов также заявил, что российское военное командование поставило перед российскими силами задачу продвинуться в Днепропетровскую область и создать в ней буферную зону глубиной 10 километров. ISW считает, что эти попытки оккупантов усугубят существующие проболемы в их армии, еще больше обессилят и без того деградировавшие Южную и Центральную группировки ВС РФ, которые с октября 2023 года ведут непрерывные боевые действия в Донецкой области.

Аналитики также подчеркивают, что огромные потери армии оккупантов непропорциональны малым достижениям в погоне за политическими и территориальными амбициями Кремля.

«Остается неясным, на каком основании российское военное командование вообразило, что сможет захватить оставшуюся часть Донецкой области к сентябрю 2025 года», — сказано в сводке.

Фото: ISW

11 июля проект DeepState сообщил, что россияне захватили поселок Ялта в Донецкой области, расположенный вблизи административной границы с Днепропетровской областью. В ВСУ сообщали, что в Днепропетровской области Силы обороны Украины не ведут боев с российскими войсками, но боевые действия идут очень близко к ней.