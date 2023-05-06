Защитники Азовстали. Из плена вернули еще 45 украинцев 6 мая, 15:31 Из плена вернулись 45 «азовцев» (Фото:КШППВ)

Из российского плена вернули еще 45 защитников и защитниц Азовстали.

Об этом глава ОП Андрей Ермак сообщил в субботу, 6 мая.

Все освобожденные украинцы — нацгвардейцы из подразделения Азов. Среди них 35 рядовых и сержантов и 10 офицеров.

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Освободили, в частности, участника уже легендарной «вертолетной» миссии ГУР МО по эвакуации раненых из Азовстали.

Также среди освобожденных есть воины, женившиеся при обороне Мариуполя, на Азовстали.

Вернулся из плена и медик, до широкомасштабного вторжения пробывший в плену россиян в течение 2,5 лет, куда попал во время Широкинской операции. Впоследствии он был освобожден из плена и сразу вернулся в подразделение, а в прошлом году повторно попал в плен на Азовстали.

Освобожден и ветеран афганской войны — 56-летний главный сержант, получивший ранения на Майдане, прошедший АТО, ООС и отражавший полномасштабную агрессию россиян.

В координационном штабе добавили, что многие из освобожденных военнослужащих имеют ранения и серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, над частью защитников враг пытался провести судилища.

«Украинцы — наша самая большая ценность. Продолжаем выполнение задачи президента Зеленского „освободить всех наших людей“ вместе с Координационным штабом по обращению с военнопленными. Слава украинским героям! Мы счастливы, что вы дома», — написал Ермак.