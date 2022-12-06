В российском МИД заявили, что не собираются покидать ЗАЭС

6 декабря, 06:36
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Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Официальная представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российские оккупанты не намерены покидать ЗАЭС и Энергодар.

«Ни о каком выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то третьей стороне не может быть и речи. Станция находится на российской территории и полностью управляется Россией», — заявила она.

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Захарова считает, что «только мы способны обеспечить физическую и ядерную безопасность ЗАЭС».

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Ранее российские СМИ сообщили, что оккупанты готовы уйти с Запорожской АЭС, но пока не собираются покидать всю Запорожскую область. План Москвы состоит в том, чтобы передать Запорожскую АЭС под контроль Украины или МАГАТЭ.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.

По итогам визита на ЗАЭС МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы в районе станции и установить безопасную зону вокруг ЗАЭС, сейчас продолжаются переговоры. Агентство установило постоянное присутствие на ЗАЭС.

https://www.youtube.com/watch?v=WtFOwsrwRjc
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   МИД России Запорожская область Запорожская АЭС Война в Украине Энергодар Мария Захарова МЗС РФ Война России против Украины

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