После подрыва ГЭС. В реке Ингулец обнаружили превышение допустимого уровня вредных веществ 10 июня, 19:23 Река Ингулец (Фото:Berihert/Wikipedia)

После подрыва россиянами Каховской ГЭС концентрация ряда вредных веществ в пробах воды из реки Ингулец, отобранных в пятницу, 9 июня, превышает допустимую норму.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Отмечается, что лабораторные исследования установили превышение предельно допустимых концентраций в реке Ингулец азота аммонийного, железа общего и взвешенных веществ.

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«Повышено содержание сухого остатка, что объясняется естественным фоном реки», — говорится в сообщении.

При этом в Госэкоинспекции отметили, что по сравнению с предыдущим днем показатели концентрации вредных веществ несколько уменьшились.

Река Ингулец протекает в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях. Ингулец образует Ингулецкий лиман шириной до одного километра и впадает в Днепр несколькими рукавами возле села Садового, в 40 км от Херсона.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжается даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рищук 8 июня сообщил о по меньшей мере восьми погибших в результате подтопления.