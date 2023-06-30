Угроза подрыва россиянами ЗАЭС: жители 50-километровой зоны вокруг станции получили препараты йода, но сейчас их принимать не надо — Минздрав 30 июня, 10:28 ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Жители 50-километровой зоны вокруг ЗАЭС получили препараты йода, но профилактически принимать их не нужно, заявил первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров.

«Население в радиусе 50 километров вокруг станции заранее получило препараты йода. Но хочу напомнить о том, что без информирования о необходимости их приема никаких препаратов принимать не следует», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, реакторы остановлены и вероятность выброса йода минимальна.

Дубров заявил, что рекомендации по применению препаратов йода будут предоставлены в случае опасности.

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Угроза подрыва ЗАЭС россиянами — что известно

25 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС. Возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее говорил, что подрыв Каховской ГЭС угрожает работе ЗАЭС. По его словам, есть риск остаться без необходимого уровня воды для охлаждения реакторов уже через несколько недель. 15 июня он сказал, что ситуация на ЗАЭС «серьезная», но ее пытаются «стабилизировать».

В Энергоатоме сообщали, что, несмотря на подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается контролируемой, воды в пруду-охладителе достаточно для обеспечения потребностей станции.