Новые правила выезда за границу. Кому нужен загранпаспорт 18 апреля, 23:59 Цей матеріал також доступний українською Пропуск лиц через государственную границу осуществляется уполномоченными должностными лицами ГНСУ (Фото:Rashevskiy / Depositphotos)

Обновлено! Возможность пересечения границы по внутреннему паспорту продлили — Госпогранслужба.

Правила пересечения государственной границы гражданами Украины закреплены в соответствующем правительственном постановлении, согласно которому пропуск совершеннолетних украинцев осуществляется по загранпаспортам.

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Об этом подчеркивают в ГПСУ, акцентируя и на том, что пропуск лиц через государственную границу осуществляется уполномоченными должностными лицами Государственной пограничной службы Украины по действительным паспортным или другим, предусмотренным законодательством и международными договорами, документами.

При этом, в исключительных случаях, пограничники могут принимать отдельные решения по пропуску лиц, уезжающих за границу в гуманитарных целях в поисках защиты от российской агрессии.

«Чем больше документов, выданных государственными органами Украины, такое лицо сможет предъявить во время паспортного контроля, тем легче можно принять решение о его пропуске», — отмечается в Telegram-канале ГПСУ.

Также пограничники могут учитывать боевые действия или работают ЦНАПы и другие государственные учреждения в регионе, из которого следует человек.

«В случаях, определенных законодательством, для пересечения государственной границы граждане, кроме паспортных документов, должны иметь также другие подтверждающие документы», — акцентируют пограничники.

Кроме того, в Укрзалізниці ожидают обновления правил от Государственной пограничной службы и сообщили о случаях высадки беженцев без загранпаспорта на границе с ЕС.

«Поскольку Укрзалізниця не получала от ГПСУ предупреждений об изменениях в правилах пересечения границы гражданами Украины, ожидаем от коллег более четких объяснений по недопуску беженцев без загранпаспортов», — говорится в сообщении Укрзалізниці.

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