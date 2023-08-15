Загранпаспорт: в каких случаях можно оставить себе старый документ и как это сделать 15 августа, 10:07 паспорт (Фото:UNIAN)

Есть случаи, когда граждане могут оставить себе предыдущий загранпаспорт. При этом, одновременно «на руках» могут быть только два паспорта.

Это объяснили в консульстве Украины в Гданьске.

В каких случаях украинцам возвращают старый загранпаспорт

«Действующее законодательство устанавливает право каждого гражданина иметь загранпаспорт и устанавливает ограничения — каждый гражданин может иметь одновременно не более двух таких паспортов», — отмечают в консульстве.

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Поэтому установлена норма, которая предусматривает, что паспорт признается недействительным, изымается, аннулируется и уничтожается в случае:

— окончания срока его действия;

— принятия решения о его обмене до окончания срока его действия.

Впрочем есть случаи, когда предыдущий загранпаспорт еще нужен гражданину. В таком случае правительством предусмотрено такую норму, что по письменному заявлению заявителя аннулированный паспорт для выезда за границу возвращается ему, если:

— в нем проставлены одна или несколько действующих виз;

— если такой паспорт является основанием для получения/продления разрешительных документов на проживание в иностранном государстве.

Как оставить себе старый загранпаспорт

Из этих соображений важно при подаче заявления на оформление нового паспорта:

— заблаговременно сообщить представителю консульства, который принимает обращение, о своем намерении оставить загранпаспорт у себя на руках после оформления нового;

— подать соответствующее заявление (бланк можно взять в консульстве) и аргументировать необходимость (например, показать в паспорте действительную визу в другую страну).

«Обратите внимание, что наличие штампов о пересечении границы, экзотических штампов, наличие фото своего малолетнего ребенка не является основанием для оставления паспорта на руках. Для этого вы всегда можете сделать копии этих страниц, даже цветные, а при необходимости — заверить нотариально», — отмечают в консульстве.

Кроме того, следует помнить, что одновременно «на руках» могут быть только два паспорта.