Гибель руководства МВД в авиакатастрофе: чиновника ГСЧС отправили под стражу 4 августа, 13:03 Место падения вертолета ГСЧС в Броварах, 18 января 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В пятницу, 4 августа, Печерский суд назначил два месяца содержания под стражей начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Ивану Коробке по делу о падении вертолета в Броварах, в котором погибло руководство МВД.

Об этом сообщает Суспільне.

Ранее пятерым должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые, по данным Офиса генпрокурора, были причастны к гибели руководства министерства внутренних дел 18 января, ГБР сообщило о подозрении.

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По данным следствия, чиновники «допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», что привело к гибели людей. В ходе досудебного расследования поминутно восстановлен день аварии, в том числе расшифрованы «черные ящики».

По сообщению Офиса генпрокурора, во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары. Сам экипаж не имел соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако ни один из должностных лиц, ответственных за безопасность полетов, его не отменил и не перенес вылет до момента наступления благоприятных погодных условий.

Сообщается, что из-за сложных погодных условий экипаж вертолета вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте. Командир экипажа увидел препятствие и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся вверх. Он потерял ориентировку в пространстве и во время завершения маневра допустил столкновение с землей, вследствие отсутствия необходимых навыков.

Авиакатастрофа в Броварах: что известно

Утром 18 января в жилом квартале в Броварах упал вертолет, на борту которого было руководство МВД Украины. Среди 14 погибших в результате катастрофы — министр Денис Монастырский. Вертолет упал возле детсада, погиб один ребенок.

Позже выяснилось, что в Броварах упал вертолет ГСЧС, на борту которого было руководство МВД Украины. Среди погибших — глава МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Они направлялись в командировку в Харьковскую область.

Информация о жертвах в течение дня поступала противоречивая. Сейчас известно о 14 погибших (не 17−18, как сообщалось ранее), из них один ребенок (ранее были данные о четырех погибших детях). Из погибших девять человек находились на борту вертолета. 25 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей.

7 февраля Верховная Рада назначила главу Нацполиции Игоря Клименко главой МВД.