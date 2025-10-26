«Неожиданно». Зафиксирована переброска «элитных» подразделений РФ, Андрющенко назвал направление

26 октября, 11:31
Зафиксирована переброска «элитных» частей армии страны-агрессора РФ в Приазовье, что может свидетельствовать об угрозе не только для Запорожского, но и для Херсонского направлений.

Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщил руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко, публикуя кадры вражеских перемещений.

«Фиксируем переброску морской пехоты и крымских подразделений (маркированные двумя треугольниками) обратно на Запорожское направление», — прокомментировал Андрющенко видео в своем Telegram-канале Андрющенко Time.

Скриншот видео / Андрющенко Time / Telegram
Скриншот видео / Андрющенко Time / Telegram
По его словам, после пребывания во временно оккупированном РФ Мариуполе «элитные части» вражеской армии возвращают в Приазовье.

«По крайней мере частично, в той части, которая находилась в городе», — добавил Андрющенко.

Он также сообщил, что несмотря на предыдущие планы усилить север Донецкой области эти подразделения колоннами перебрасывались в сторону временно оккупированного Бердянска.

«Неожиданно, но теперь стоит пристальнее следить не только за оккупированным Запорожьем (частью Запорожской области — ред.), но и за Херсонским направлением», — считает Петр Андрющенко.

Читайте также:
Силы обороны восстановили позиции на Покровском направлении, РФ оккупировала Полтавку в Запорожской области — DeepState

2 октября аналитики ISW в своем отчете отмечали, что Россия, вероятно, передислоцирует подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) из Краматорского направления (район Часова Яра) на Херсонское.

Эксперты предполагали, что передислокация российских десантников может, в частности, свидетельствовать о том, что РФ намерена изменить приоритеты наступательных операций, в частности, фокусируясь на Херсонском направлении.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Война России против Украины Передислокация войск Запорожская область Херсонская область

