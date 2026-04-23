Заявлено как переброска войск РФ в направлении севера Донецкой области 23 апреля 2026 года (Фото: Скриншот видео / Андрющенко Time / Telegram)

Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, публикуя соответствующие кадры.

«Прямо сейчас россияне перебрасывают большое количество (более 15 грузовиков) преимущественно инженерных подразделений в направлении севера Донецкой области», — рассказал Андрющенко.

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Кроме того, по его словам, зафиксирована переброска штурмовых подразделений и подразделений морской пехоты РФ по направлению Мариуполь — Новоазовский район — Донецк (старая Новоазовская дорога).

Андрющенко отметил, что эта переброска «происходила в спешке и тайком».

«Промежуточный результат этой недели — идет более техническое передвижение в сторону севера Донецкой области и насыщение Гуляйпольских отрезков дополнительной живой силой», — подытожил руководитель центра изучения оккупации.

Фото: Андрющенко Time / Telegram

Фото: Андрющенко Time / Telegram

19 апреля Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном Россией Мариуполе Донецкой области заметили очередную переброску военных РФ. Российские захватчики двигались в сторону временно оккупированных Бердянска и Мелитополя.

По его словам, переброска шла почти три дня.

15 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что россияне рассматривают Запорожское направление как основное и сосредотачивают там значительное количество сил и средств. По словам главкома ВСУ, интенсивность наступательных действий в районе Гуляйполя значительно выше, чем в других направлениях.