Более 15 грузовиков. Андрющенко рассказал, на какое направление россияне «прямо сейчас» перебрасывают свои подразделения — фото
Заявлено как переброска войск РФ в направлении севера Донецкой области 23 апреля 2026 года (Фото: Скриншот видео / Андрющенко Time / Telegram)
Зафиксировано большое перемещение подразделений оккупационной армии страны-агрессора РФ с Гуляйпольского направления Запорожской области.
Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, публикуя соответствующие кадры.
«Прямо сейчас россияне перебрасывают большое количество (более 15 грузовиков) преимущественно инженерных подразделений в направлении севера Донецкой области», — рассказал Андрющенко.
Кроме того, по его словам, зафиксирована переброска штурмовых подразделений и подразделений морской пехоты РФ по направлению Мариуполь — Новоазовский район — Донецк (старая Новоазовская дорога).
Андрющенко отметил, что эта переброска «происходила в спешке и тайком».
«Промежуточный результат этой недели — идет более техническое передвижение в сторону севера Донецкой области и насыщение Гуляйпольских отрезков дополнительной живой силой», — подытожил руководитель центра изучения оккупации.
19 апреля Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном Россией Мариуполе Донецкой области заметили очередную переброску военных РФ. Российские захватчики двигались в сторону временно оккупированных Бердянска и Мелитополя.
По его словам, переброска шла почти три дня.
15 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что россияне рассматривают Запорожское направление как основное и сосредотачивают там значительное количество сил и средств. По словам главкома ВСУ, интенсивность наступательных действий в районе Гуляйполя значительно выше, чем в других направлениях.