«Почти три дня». Андрющенко рассказал о большой переброске военных РФ и указал на «необычный» момент — фото

19 апреля, 16:33
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Заявлено, как переброска военных из Ростовской области РФ через временно оккупированный Мариуполь (Фото: Скриншот видео / Андрющенко Time / Telegram)

Заявлено, как переброска военных из Ростовской области РФ через временно оккупированный Мариуполь (Фото: Скриншот видео / Андрющенко Time / Telegram)

Во временно оккупированном Россией Мариуполе Донецкой области заметили очередную переброску военных РФ. Российские захватчики двигались в сторону временно оккупированных Бердянска и Мелитополя.

Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, публикуя соответствующие кадры.

«Почти три дня через Мариуполь шла большая переброска военных из Ростовской области в направлении Бердянск — Мелитополь», — написал Андрющенко в своем Telegram.

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По его словам в четверг, 16 апреля, в Мариуполе частично перекрывали движение в Центральном и Кальмиусском районах.

Скриншот видео / Андрющенко Time / Telegram
Фото: Скриншот видео / Андрющенко Time / Telegram
Скриншот видео / Андрющенко Time / Telegram
Фото: Скриншот видео / Андрющенко Time / Telegram

Андрющенко уточнил, что в городе зафиксировали движение более 80 грузовиков с боекомплектом, более 75 транспортных средств, которые перевозили личный состав и 15 тягачей с БТР.

«Необычно, что в составе колонн присутствуют грузовики Росгвардии. Похоже, теперь штурмовиков перевозят в сопровождении заградительных отрядов», — отметил он.

17 апреля Андрющенко сообщил о начале очередной крупной переброски военных из Ростовской области на Запорожские направления через оккупированный Мариуполь.

«Дошло до перекрытия ул. Куприна военной полицией для прохождения колонны и осложнения движения по другой транспортной артерии города», — говорилось в публикации Андрющенко.

Андрющенко Time / Telegram
Фото: Андрющенко Time / Telegram

Он также акцентировал, что речь идет не только о боекомплекте и живой силе. Впервые за долгое время замечены гаубицы, указал Андрющенко, добавив, что Запорожская область снова становится приоритетной для российских оккупантов.

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15 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что россияне сейчас рассматривают Запорожское направление как основное и сосредотачивают там значительное количество сил и средств. По словам главкома ВСУ, интенсивность наступательных действий в районе Гуляйполя значительно выше по сравнению с другими направлениями.

16 апреля аналитики DeepState констатировали, что российские оккупационные войска продвинулись вблизи Зеленого и в Гуляйполе Запорожской области.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Мариуполь Мелитополь Запорожская область Война России против Украины

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