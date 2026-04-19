Заявлено, как переброска военных из Ростовской области РФ через временно оккупированный Мариуполь (Фото: Скриншот видео / Андрющенко Time / Telegram)

Во временно оккупированном Россией Мариуполе Донецкой области заметили очередную переброску военных РФ. Российские захватчики двигались в сторону временно оккупированных Бердянска и Мелитополя.

Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, публикуя соответствующие кадры.

«Почти три дня через Мариуполь шла большая переброска военных из Ростовской области в направлении Бердянск — Мелитополь», — написал Андрющенко в своем Telegram.

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По его словам в четверг, 16 апреля, в Мариуполе частично перекрывали движение в Центральном и Кальмиусском районах.

Фото: Скриншот видео / Андрющенко Time / Telegram

Фото: Скриншот видео / Андрющенко Time / Telegram

Андрющенко уточнил, что в городе зафиксировали движение более 80 грузовиков с боекомплектом, более 75 транспортных средств, которые перевозили личный состав и 15 тягачей с БТР.

«Необычно, что в составе колонн присутствуют грузовики Росгвардии. Похоже, теперь штурмовиков перевозят в сопровождении заградительных отрядов», — отметил он.

17 апреля Андрющенко сообщил о начале очередной крупной переброски военных из Ростовской области на Запорожские направления через оккупированный Мариуполь.

«Дошло до перекрытия ул. Куприна военной полицией для прохождения колонны и осложнения движения по другой транспортной артерии города», — говорилось в публикации Андрющенко.

Фото: Андрющенко Time / Telegram

Он также акцентировал, что речь идет не только о боекомплекте и живой силе. Впервые за долгое время замечены гаубицы, указал Андрющенко, добавив, что Запорожская область снова становится приоритетной для российских оккупантов.

15 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что россияне сейчас рассматривают Запорожское направление как основное и сосредотачивают там значительное количество сил и средств. По словам главкома ВСУ, интенсивность наступательных действий в районе Гуляйполя значительно выше по сравнению с другими направлениями.

16 апреля аналитики DeepState констатировали, что российские оккупационные войска продвинулись вблизи Зеленого и в Гуляйполе Запорожской области.