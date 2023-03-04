В Украине зафиксирован 171 случай сексуального насилия со стороны оккупантов — Зеленская 4 марта, 23:32 ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО (Фото:MFA_Ukraine / Twitter)

Правоохранители установили 171 потерпевшего от сексуального насилия со стороны российских военнослужащих.

Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская, выступая в субботу, 4 марта во Львове на международной конференции United for justice.

Она подчеркнула, что количество фактов изнасилования украинцев оккупантами свидетельствует о том, что эти преступления являются сознательной политикой российской армии.

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"Это их сознательное физическое и психологическое оружие против украинцев", - цитирует слова Зеленской Суспільне.



По ее словам, сейчас расследуется 171 случай сексуального насилия против украинцев со стороны оккупантов. В этой цифре не только женщины, среди пострадавших – 39 мужчин и 13 несовершеннолетних.

По словам Зеленской, об этих случаях известно только потому, что у пострадавших хватило мужества сообщить об этом.

Она подчеркнула, что осуждение изнасилования и других военных преступлений РФ должно стать прецедентом неизбежности наказания.

«Потерпевший никогда не несет ответственности за преступление, ответственность всегда несет агрессор… пострадавшим нужно знать, что государство всегда на их стороне… наказание их обидчиков – это самое главное. Осуждение изнасилований и других военных преступлений должно стать прецедентом, чтобы любой потенциальный агрессор знал, что подобное не останется безнаказанным», — отметила первая леди.