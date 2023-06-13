Зеленский встретился с генеральным директором МАГАТЭ: требует быстрой реакции на российский теракт на Каховской ГЭС 13 июня, 21:26 Владимир Зеленский встретился с Рафаэлем Гросси (Фото:Офис президента)

Во вторник, 13 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который прибыл в Украину после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом сообщают в ОП.

Во время встречи обсуждались конкретные меры, необходимые для уменьшения рисков и предотвращения инцидентов на Запорожской атомной электростанции, захваченной российскими оккупантами, а также пути сотрудничества с МАГАТЭ с этой целью.

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Владимир Зеленский поддержал идею Рафаэля Гроссы о направлении группы экспертов МАГАТЭ в Украину с целью оценки последствий подрыва Каховской гидроэлектростанции и разработки предложений по конкретной помощи для преодоления этих последствий.

Президент отметил, что украинские учреждения, причастные к этому вопросу, будут полностью способствовать этой миссии.

Зеленский отметил, что угрозы для безопасности ЗАЭС значительно возросли. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы международное сообщество реагировало быстро и решительно на террористический акт со стороны России.

Зеленский подчеркнул, что полная демилитаризация, деоккупация и возвращение контроля над Запорожской атомной электростанцией в Украине является единственным путем для предотвращения ядерного инцидента.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

7 июня первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк заявил, что местным жителям лучше покинуть город, потому что ситуация на захваченной российскими оккупантами ЗАЭС может в любой момент выйти из-под контроля.

9 июня Государственная инспекция ядерного регулирования поручила НАЭК Энергоатом ограничить эксплуатацию пятого энергоблока Запорожской АЭС и перевести его в состояние «холодной остановки».



12 июня гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что отправился в Украину с рабочим визитом.