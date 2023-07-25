Украинская разведка объяснила, зачем оккупанты перевели энергоблок № 4 на ЗАЭС в режим «горячей остановки» 25 июля, 15:38 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В украинской разведке сообщили, что не было никакой технической необходимости переводить четвертый энергоблок временно оккупированной ЗАЭС в режим «горячего остановки». ГУР утверждает, что оккупанты сделали это для ядерного шантажа.

«То, что сегодня происходит, когда, например, четвертый блок был запущен в режим горячей остановки, является абсолютным нарушением и норм безопасности и украинского ядерного законодательства. И главное — в этом нет никакой технической необходимости. Это делается для того, чтобы поддерживать режим ядерного шантажа», — сказал представительного главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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Представитель разведки добавил, что «горячая остановка» потенциально несет в себе больше угрозы с точки зрения техногенной катастрофы, а страна-агрессор Россия фактически взяла в плен сотрудников станции и жителей города Энергодар.

Комментируя информацию о том, что работники станции ранее сопротивлялись требованию перевести ЗАЭС в режим «горячей остановки», Юсов сказал, что оккупанты завозят на территорию станции сотрудников из других территорий РФ.

Также, по его данным, есть небольшое количество, в том числе и коллаборантов, фамилии которых известны.

«Мы должны понимать, что на коллектив постоянно с момента оккупации оказывается давление, проводятся жесткие и жестокие фильтрационные мероприятия. И, безусловно, речь идет о многочисленных нарушениях прав человека по отношению к украинскому персоналу станции. Это — очередные военные преступления. Информация об этом собирается, и преступники обязательно будут наказаны», — заверил он.

Инфографика: NV

Ранее компания Энергоатом сообщила, что в понедельник, 24 июля, на Запорожской АЭС реактивный энергоблок № 4 перевели в состояние «горячей остановки». В компании объяснили, что такие действия угрожают ядерной и радиационной безопасности из-за длительного простоя оборудования энергоблока, отсутствия надлежащего регламентного технического обслуживания и его ремонта. Также это нарушение норм украинского и международного законодательства.

До этого «горячим» оставался только энергоблок № 5, эксплуатацию остальных четырех ограничили состоянием «холодная остановка».

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупантами в марте 2022 года. С тех пор захватчики постоянно вмешиваются в работу украинских специалистов, находящихся на станции. Они постоянно подвергают персонал станции запугиваниям, прибегают к похищениям и заставляют подписывать контракты с Росатомом.