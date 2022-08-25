Все энергоблоки — отключены. ЗАЭС возобновила соединение с сетью — МАГАТЭ 25 августа, 22:15 Запорожская АЭС (Фото:НАЭК Энергоатом)

Запорожская атомная электростанция возобновила соединение с четвертой линией связи с энергосистемой Украины — ВЛ-750 кВ ЗАЭС — Днепровская. Однако все шесть энергоблоков остаются отключенными.

Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергетике.

В организации подчеркнули, что ЗАЭС минимум два раза в течение дня отключалась от ЛЭП.

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«Украина сообщила МАГАТЭ, что ЗАЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе, по крайней мере, дважды теряла соединение с ЛЭП в течение дня, но сейчас оно снова работает», — заявили в Агентстве, что является структурой ООН.

Отмечается, что ЗАЭС остается подключенной к линии 330 кВ от соседней теплоэлектростанции, которая может обеспечить резервную электроэнергию.

Украина также сообщила МАГАТЭ, что в результате обрывов ЛЭП 750 кВ два действующих блока ЗАЭС были отключены от электросети и сработали их системы противоаварийной защиты, а все системы безопасности остались в рабочем состоянии. Все шесть блоков оставались отключенными от сети после восстановления линии электропередач, говорят в МАГАТЭ со ссылкой на украинские данные.

25 августа в эфире Радио НВ президент Государственного предприятия Энергоатом Петр Котин сообщил, что российские силы фактически повредили все линии, соединяющие Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, тем самым миру угрожают шесть реакторов с ядерным материалом.

Ранее в украинской разведке сообщали, что российские войска нарочно обстреливают территорию Запорожской тепловой электростанции, чтобы поднять в воздух облака радиоактивной пыли.

Энергоатом уточнял, что пожары на золоотвалах Запорожской ТЭС, которая находится рядом с АЭС, 25 августа дважды привели к отключению последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины.



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