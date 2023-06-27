«МАГАТЭ поддерживает террористов». Как Россия успешно шантажирует мир Запорожской АЭС и что происходит в оккупированном Энергодаре — интервью

27 июня, 19:58
NV Премиум
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Оккупированная россиянами ЗАЭС, вид со стороны Никополя, 16 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Оккупированная россиянами ЗАЭС, вид со стороны Никополя, 16 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Автор: Павел Новиков

Ольга Кошарная, эксперт по вопросам ядерной энергии и безопасности, рассказала в эфире Radio NV, как Российская Федерация фактически контролирует любые заявления МАГАТЭ и успешно шантажирует мир ядерным терроризмом и что можно этому противопоставить.

 — Если уже заявляет Кирилл Буданов, руководитель ГУР, что у россиян есть и утвержденный план подрыва ЗАЭС. Президент Зеленский подтверждает, что сценарий для террористов утвержден, а внимание мира недостаточно.

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Так что вы думаете о фразе, что, по сути, МАГАТЭ то ли из-за какой-то халатности, то ли из-за разгильдяйства, то ли из-за непонимания, по сути, подыгрывает террористам? Как это можно оценивать?

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— По моему мнению, они сейчас подыгрывают террористам, потому что последний визит Гросси и его брифинг на ЗАЭС, фразы такие недипломатичные, они свидетельствуют о том, что они на стороне террористов. В частности, он на вопрос российского журналиста, возможно ли ЗАЭС вывести на мощности для производства электроэнергии и чьим это решение должно быть, он ответил: это решение менеджмента ЗАЭС. То есть он понимает, что для того, чтобы вывести энергоблок на мощность, должно быть решение национального органа регулирования ядерной и радиационной безопасности Украины, Госатомрегулирования.

Ни один директор станции или главный инженер не будет выводить энергоблок на мощность, пока он не имеет специального разрешения от Госатомрегулирования. Во-вторых, он такое говорил: можно будет вывести, контекст, когда они остановят контрнаступление. Понятно, кто «они». Особенно странным выглядит сообщение на сайте МАГАТЭ от 23 июня, когда он подтвердил, что минирование есть вокруг промышленной площадки ЗАЭС и внутри площадки ЗАЭС.

Теги:   Россия Украина Запорожская АЭС Российско-украинская война Энергодар Радио NV Война России против Украины

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