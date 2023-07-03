ЗАЭС удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач — МАГАТЭ 3 июля, 16:39 Гросси заявил, что ситуация с энергоснабжением на площадке не является устойчивой и остается чрезвычайно хрупкой (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Временно оккупированную Запорожскую АЭС удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач впервые за четыре месяца.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэля Гросси.

«Запорожская атомная электростанция была вновь подключена к единственной доступной резервной линии электропередач через четыре месяца после ее потери», — сказал Гросси.

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Гендиректор добавил, что ситуация с энергоснабжением на площадке не является устойчивой и остается чрезвычайно хрупкой.

Гросси уточнил, что теперь станция подключена к линии 330 кВ. Последние месяцы, по его данным, ЗАЭС полагалась на единую магистральную линию 750 кВ для внешней электроэнергии, которая необходима для охлаждения реактора и других важных функций. В МАГАТЭ добавили, что до войны действовали четыре линии 750 кВ.

«Хотя повторное подключение резервной линии электропередач положительно, ситуация с внешним электроснабжением станции остается очень уязвимой, что подчеркивает ненадежную ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью на площадке», — рассказал Гросси.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

22 июня 2023 года президент Владимир Зеленский также заявил о планах России устроить теракт на Запорожской АЭС.