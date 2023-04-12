Предупредили коллаборантов. Российские оккупанты готовят план эвакуации из ЗАЭС — Центр нацсопротивления 12 апреля, 13:22 ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты готовят предварительный план эвакуации работников Росатома из захваченной ЗАЭС в Энергодаре.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления в среду, 12 апреля.

В центре заявили, что коллаборантов и свезенных россиянами работников Росатома на станцию, предупредили, что в скором времени может начаться принудительная эвакуация.

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«Поэтому они должны предоставить список родственников и быть готовы выехать по первому сигналу», — говорится в сообщении.

Крупнейшую атомную электростанцию в Европе — Запорожскую АЭС — российские оккупанты захватили после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Сооружения ЗАЭС были повреждены обстрелами РФ в нескольких местах, а работники станции оказались в плену. Оккупанты обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что международные организации пока не могут разрешить ситуацию с Запорожской АЭС, поэтому нужно искать другие механизмы.