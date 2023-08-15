Россияне похитили еще одного работника Запорожской АЭС, связи с мужчиной нет — Энергоатом 15 августа, 15:38 Сергей Спартесный, которого похитили оккупанты (Фото:пресс-служба Энергоатома/Telegram)

Россияне во временно оккупированном Энергодаре около месяца назад похитили еще одного работника Запорожской АЭС.

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома в Telegram.

«Около месяца назад, 18 июля 2023, захватчики похитили еще одного работника временно оккупированной Запорожской АЭС — начальника смены турбинного отделения эксплуатационного подразделения Сергея Спартесного», — говорится в сообщении.

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Сообщается, что похищенному сотруднику более 60 лет. Оккупанты пришли к нему домой и забрали в местное оккупационное отделение полиции. Ранее в доме сотрудника ЗАЭС россияне, по данным Энергоатома, неоднократно проводили обыски, постоянно проверяли его компьютер, телефон и социальные сети.

«Все это время Сергей Спартесный находится в полиции и до сих пор нет никакой информации ни о его состоянии здоровья, ни об обвинениях, выдвигаемых оккупантами. Связи с мужчиной просто нет», — добавили в пресс-службе.

Энергоатом призвал мировое сообщество приложить максимальные усилия и принять все возможные меры по освобождению всех работников ЗАЭС, которых держат в плену российские террористы.

Инфографика: NV

Ранее Энергоатом сообщал, что оккупанты похитили и постоянно пытают сотрудника Запорожской АЭС Сергея Потынга.

Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупантами в марте 2022 года. С тех пор захватчики постоянно вмешиваются в работу украинских специалистов, которые находятся на станции. Оккупанты постоянно подвергают персонал станции запугиванию, прибегают к похищениям и заставляют подписывать контракты с Росатомом.