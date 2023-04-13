Россия наняла охотников и оленеводов из Якутии для охраны Запорожской АЭС — мэр Мелитополя 13 апреля, 22:02 Возле машинного зала четвертого энергоблока ЗАЭС взорвалась российская мина (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Страна-агрессор Россия наняла для охраны Запорожской АЭС охотников и оленеводов из Якутии.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Наибольшую атомную станцию Европы охраняют охотники и оленеводы из Якутии, а коллаборанты уже составляют списки эвакуации», — пишет он.

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Федоров напомнил, что оккупанты устраивают атомный шантаж в Запорожской области.



По его данным, вместо профессиональных атомщиков россияне набрали неграмотный персонал и не обеспечивают нормы эксплуатации АЭС.



«В таких условиях на станции может ежесекундно случиться настоящая катастрофа. Так что рашисты ежесекундно готовы героически отступать», — добавил он.

Ранее стало известно, что у машинного зала четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС раздался взрыв — причиной, вероятно, стала российская мина.