«Опасность остается 100%». Оккупанты РФ пытались отсоединить ЗАЭС от энергосистемы Украины, но безуспешно — Зеленский 23 августа, 20:28 Запорожская АЭС захвачена россиянами с марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты должны выйти с территории Запорожской АЭС, которую захватили еще в начале марта.

Об этом он сказал на брифинге во вторник, 23 августа, сообщает журналистка НВ.

Президент заявил, что на станции находятся украинские профессионалы, благодаря чему ЗАЭС работает и выбросов по состоянию на сегодняшний день не было. Однако, по словам Зеленского, опасность сейчас стопроцентная.

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«Попытки отсоединения ЗАЭС от сетей были. Мы это знаем. Не состоялись. Будем верить, что они [россияне] услышали, что это опасность для всего мира», — сказал он.

Зеленский добавил, что Украина ожидает приезда МАГАТЭ и специалистов ООН и предложила им доехать согласно украинскому законодательству.



Ранее президент предупреждал: если Россия продолжит ядерный шантаж на захваченной Запорожской АЭС, это лето может стать одним из самых трагических в истории Европы. 23 августа стало известно, что оккупанты завезли на ЗАЭС еще больше военных и техники.

19 августа Макрон после двух месяцев паузы провел с российским диктатором Владимиром Путиным телефонный разговор. Позже в Елисейском дворце заявили, что глава Кремля пообещал лидеру Франции допустить миссию ООН на Запорожскую АЭС.



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Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках. На станции находятся российские военные, а также сотрудники Росатома. На станции не работают два из шести реакторов.

Российские захватчики разместили на ЗАЭС военную технику, в том числе в машинном зале первого энергоблока. Кроме того, оккупанты обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. Кремль использует Запорожскую АЭС как «ядерный щит» для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

В то же время, Россия пытается получить полный контроль за станцией. 19 августа в Энергоатоме сообщили, что Россия готовится в ближайшее время отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. В минобороны РФ озвучили угрозы полностью остановить Запорожскую АЭС.

Для этого россияне постоянно обстреливают территорию ЗАЭС, обвиняя при этом украинскую сторону.

Также российские военные разбивают линии электропередач, связывающие ЗАЭС с энергосистемой Украины, прикрываясь тем, что это якобы делают ВСУ. Это создает риск ядерной аварии, ведь без питания станции станет невозможным работа насосов, охлаждающих ядерные реакторы.

По сообщениям Энергоатома, российские оккупанты ищут поставщиков топлива для дизель-генераторов, которые должны включиться после остановки энергоблоков и при отсутствии внешнего энергоснабжения для систем охлаждения ядерного топлива.

Украина подчеркивает, что станцию обстреливает именно Россия и призывает мир направить миссию МАГАТЭ и установить на территории ЗАЭС демилитаризованную зону.

МАГАТЭ, ключевая международная организация в области ядерной энергетики, выразила «серьезную обеспокоенность» рисками аварии на ЗАЭС и призвала стороны конфликта проявить «максимальное воздержание» вблизи ЗАЭС.

Доступ к объекту МАГАТЭ не имеет. В настоящее время Украина и МАГАТЭ работают над организацией миссии на ЗАЭС. В ООН заявили, что готовы вместе с МАГАТЭ приехать на Запорожскую АЭС.

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