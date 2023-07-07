В разведке предположили, что за предметы российские оккупанты могли разместить на крыше ЗАЭС 7 июля, 18:12 ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Информация о том, что именно российские оккупанты установили на крыше захваченной ими Запорожской АЭС, сейчас проверяется.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона в пятницу, 7 июля.

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«Что точно известно — что это объекты, которых на крыше быть не должно, поскольку они установлены оккупантами, которые незаконно контролируют станцию. Установлены военными, а не персоналом. Значение этих объектов — точно не улучшение или стабилизация работы станции», — отметил он.



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По словам Юсова, предметы на крыше могут быть как средствами радиоэлектронной борьбы, так и другими объектами, которые страна-агрессор может использовать для провокаций на ЗАЭС.

«Я аккуратно употребляю слово „провокация“, чтобы не сеять каких-то панических настроений», — добавил представитель ГУР.



Инфографика: NV

4 июля в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ предупредили, что российские оккупанты разместили на крыше третьего и четвертого энергоблоков захваченной ими ЗАЭС предметы, похожие на взрывные устройства. Россияне могут взорвать их, не повредив энергоблоки, чтобы создать картинку «обстрелов» со стороны Украины.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

2 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что часть персонала Росатома и коллаборантов покинула ЗАЭС и уехала из Энергодара.

В Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях провели специальные учения по подготовке на случай подрыва российскими оккупантами Запорожской АЭС.