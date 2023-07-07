В разведке предположили, что за предметы российские оккупанты могли разместить на крыше ЗАЭС

7 июля, 18:12
Поделиться:
ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Информация о том, что именно российские оккупанты установили на крыше захваченной ими Запорожской АЭС, сейчас проверяется.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона в пятницу, 7 июля.

Читайте также:
Виктория Вагнер
Виктория Вагнер
Чего ждать в случае подрыва Запорожской АЭС

«Что точно известно — что это объекты, которых на крыше быть не должно, поскольку они установлены оккупантами, которые незаконно контролируют станцию. Установлены военными, а не персоналом. Значение этих объектов — точно не улучшение или стабилизация работы станции», — отметил он.

Видео дня

По словам Юсова, предметы на крыше могут быть как средствами радиоэлектронной борьбы, так и другими объектами, которые страна-агрессор может использовать для провокаций на ЗАЭС.

Читайте также:
Даже худший сценарий на ЗАЭС не будет представлять радиологической опасности для населения — Американское ядерное общество

«Я аккуратно употребляю слово „провокация“, чтобы не сеять каких-то панических настроений», — добавил представитель ГУР.

Инфографика: NV

4 июля в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ предупредили, что российские оккупанты разместили на крыше третьего и четвертого энергоблоков захваченной ими ЗАЭС предметы, похожие на взрывные устройства. Россияне могут взорвать их, не повредив энергоблоки, чтобы создать картинку «обстрелов» со стороны Украины.

Читайте также:

Оккупант возле Запорожской атомной электростанции перед прибытием экспертной миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) Второй Чернобыль? Какие опасные сценарии могут реализовать россияне на Запорожской АЭС и что скажет мировое сообщество

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

2 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что часть персонала Росатома и коллаборантов покинула ЗАЭС и уехала из Энергодара.

В Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях провели специальные учения по подготовке на случай подрыва российскими оккупантами Запорожской АЭС.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Запорожская АЭС ЗАЭС Украинская разведка ГУР Российские военные провокации Взрывчатка Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X