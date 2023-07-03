Путин может приказать взорвать ЗАЭС, чтобы восстановить свои позиции после бунта Пригожина — Times 3 июля, 18:15 ЗАЭС (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Российский диктатор Владимир Путин может приказать взорвать Запорожскую АЭС, чтобы укрепить свои позиции, которые пошатнулись после попытки мятежа ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, пишет Times.

Издание высказывает мнение, что Путину необходимо сохранять репутацию в глазах своих сторонников, однако ход войны против Украины, который характеризуют «огромной стратегической ошибкой», может привести к радикальному решению со стороны российского диктатора.

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Также на его решение может повлиять недавняя попытка бунта боевиков ЧВК Вагнер, говорится в материале. Times считает, что люди в Ростове «с энтузиазмом приветствовали наемников».

Издание отмечает, что Путин смог выжить во время вооруженного мятежа не благодаря победе над главарем «вагнеровцев» Евгением Пригожиным, а путем переговоров с ним.

«Это опасный момент для путинского режима. А значит, момент повышенной опасности для региона. Чтобы вернуть благосклонность политической фортуны, Путин может поддаться соблазну эскалировать войну, надеясь на быстрые победы», — отмечают в Times.

По данным издания, Путин может стремиться вернуть себе военную инициативу не только с целью нанести решающее поражение Украине, но и для того, чтобы продемонстрировать деморализованной российской армии и населению, что он сохраняет контроль.

В британской газете пишут, что после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС риск теракта на ЗАЭС вполне возможен.

«Его армия уже взорвала плотину гидроэлектростанции в Каховке. Вполне возможно, что они имеют план удара по Запорожской атомной электростанции», — отмечает газета.

Times считает, что страны НАТО должны решительно предупредить Москву о том, что они не оставят без ответа любые диверсионные действия на ЗАЭС, поскольку они могут иметь катастрофические последствия.

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«Это самый быстрый способ положить конец жестокой войне и обезвредить порочный режим Путина», — заявляют авторы статьи.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его данным, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский также заявил о планах России устроить теракт на Запорожской АЭС.