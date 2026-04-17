Запорожская атомная электростанция в очередной раз потеряла внешнее электроснабжение. Это был уже 14 случай.

Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси 16 апреля вечером.

Cоединение было восстановлено примерно через 40 минут после отключения, уточнили в организации.

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В настоящее время окончательная причина инцидента неизвестна, но команда МАГАТЭ, находящаяся на объекте, ведет расследование и следит за развитием ситуации.

Гросси подчеркнул, что « потеря внешнего электроснабжения подчеркивает продолжающуюся критическую ситуацию с ядерной безопасностью».

В прошлый раз станция потеряла внешнее энергоснабжение утром 14 апреля, в тот же день его возобновили.

Инфографика: NV

24 марта в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС потеряла связь с одной из двух линий электропередачи — Днепровской 750 кВ. Таким образом ЗАЭС осталась на одной резервной линии Ферросплавная-1 330 кВ.

5 марта резервная линия электропередачи 330 кВ Ферросплавная-1 была восстановлена и подключена к оккупированной Запорожской АЭС после ремонтных работ, проведенных в рамках локального прекращения огня при посредничестве МАГАТЭ. Линия оставалась отключенной в течение 23 дней.

Этому предшествовало сообщение МАГАТЭ от 27 февраля о том, что Украина и страна-агрессор РФ договорились о локальном прекращении огня в районе Запорожской атомной электростанции, чтобы обеспечить необходимый ремонт резервных линий электропередач.

19 февраля Международное агентство по атомной энергии сообщало, что ЗАЭС работала только с одной внешней линией электропередачи после потери резервной линии, и это означало повышенные риски для ядерной безопасности.