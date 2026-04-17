На Запорожской АЭС произошло 14-ое отключение от сети, питание уже восстановили — МАГАТЭ
На Запорожской АЭС произошел очередной блэкаут (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)
Запорожская атомная электростанция в очередной раз потеряла внешнее электроснабжение. Это был уже 14 случай.
Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси 16 апреля вечером.
24 марта в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС потеряла связь с одной из двух линий электропередачи — Днепровской 750 кВ. Таким образом ЗАЭС осталась на одной резервной линии Ферросплавная-1 330 кВ.
5 марта резервная линия электропередачи 330 кВ Ферросплавная-1 была восстановлена и подключена к оккупированной Запорожской АЭС после ремонтных работ, проведенных в рамках локального прекращения огня при посредничестве МАГАТЭ. Линия оставалась отключенной в течение 23 дней.
Этому предшествовало сообщение МАГАТЭ от 27 февраля о том, что Украина и страна-агрессор РФ договорились о локальном прекращении огня в районе Запорожской атомной электростанции, чтобы обеспечить необходимый ремонт резервных линий электропередач.
19 февраля Международное агентство по атомной энергии сообщало, что ЗАЭС работала только с одной внешней линией электропередачи после потери резервной линии, и это означало повышенные риски для ядерной безопасности.