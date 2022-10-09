ЗАЭС подключили к энергосети Украины после повреждения высоковольтной линии связи — Энергоатом

9 октября, 19:05
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Украинские специалисты возобновили работу высоковольтной линии связи на ЗАЭС (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Украинские специалисты возобновили работу высоковольтной линии связи на ЗАЭС (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Украинские специалисты отремонтировали и ввели в работу высоковольтную линию связи 750 кВ оккупированной Запорожской АЭС, которая была повреждена в результате российских обстрелов ночью 8 октября.

Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщает НАЭК Энергоатом.

В результате российских обстрелов произошло полное обесточивание Запорожской АЭС с запуском всех резервных дизель-генераторов.

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Сейчас после почти двухдневной работы аварийных насосов охлаждения активных зон реакторов АЭС с питанием от дизель-генераторов оперативный персонал восстанавливает нормальную схему питания собственных потребностей станции от энергосистемы Украины.

Отмечается, что радиационный фон на площадке ЗАЭС и близлежащей территории не изменялся и находится в пределах нормы.

«В этот раз благодаря мужеству и профессионализму атомщиков ЗАЭС негативного развития событий в очередной раз удалось избежать. Однако российские военные продолжают провокации и обстрелы крупнейшей в Европе атомной станции, снова и снова приближая мир к ядерной и радиационной катастрофе», — отметили в Энергоатоме.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Обстрел Запорожская область НАЭК Энергоатом АЭС МАГАТЭ Запорожская АЭС Энергодар Война России против Украины

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