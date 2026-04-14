На Запорожской атомной электростанции была возобновлена ​​внешняя линия электропередачи (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во вторник, 14 апреля, на Запорожской атомной электростанции была возобновлена ​​внешняя линия электропередачи Ферросплавная-1, которая была обесточена.

Об этом сообщили в пресс-службе МАГАТЭ в Х со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэля Гросси.

Отмечают, что ЗАЭС полтора часа находилась в блэкауте.

В настоящее время станция получает электроэнергию через линию электропередачи 330 кВ Ферросплавная-1.

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При этом основная линия — 750 кВ Днепровская — остается отсоединенной с 24 марта, сообщили в Энергоатоме.

Утром 14 апреля на Запорожской атомной электростанции произошел 13 блекаут от начала оккупации — была отключена последняя внешняя линия электропередачи Ферросплавная-1.

24 марта в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС потеряла связь с одной из двух линий электропередачи — Днепровской 750 кВ. Таким образом ЗАЭС осталась на одной резервной линии Ферросплавная-1 330 кВ.

5 марта резервная линия электропередачи 330 кВ Ферросплавная-1 была восстановлена и подключена к оккупированной Запорожской АЭС после ремонтных работ, проведенных в рамках локального прекращения огня при посредничестве МАГАТЭ. Линия оставалась отключенной в течение 23 дней.

Этому предшествовало сообщение МАГАТЭ от 27 февраля о том, что Украина и страна-агрессор РФ договорились о локальном прекращении огня в районе Запорожской атомной электростанции, чтобы обеспечить необходимый ремонт резервных линий электропередач.

19 февраля Международное агентство по атомной энергии сообщало, что ЗАЭС работала только с одной внешней линией электропередачи после потери резервной линии, и это означало повышенные риски для ядерной безопасности.