«Новый уровень абсурда». На ЗАЭС оккупанты запрещают персоналу общаться между собой — Энергоатом 16 мая, 16:32 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты на временно захваченной Запорожской атомной электростанции запрещают работникам АЭС общаться между собой.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК Энергоатом в Telegram.

По данным Энергоатома, на ЗАЭС правила работы и пребывания на объекте ежедневно становятся для работников все более жесткими.

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«После недавно введенного запрета пользоваться даже кнопочными телефонами на площадке ЗАЭС, российские террористы выходят на новый уровень абсурда — вводят для персонала еще более бессмысленные ограничения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что на ЗАЭС остается работать около 2,5 тысячи атомщиков, но как функционировать станции, решают в ооруженные «охранники» АЭС.

По данным Энергоатома, перед рабочей сменой оккупанты внимательно и тщательно проверяют атомщиков на входе. Сообщает, что под строгим табу и любые перемещения по территории ЗАЭС, кроме тех, которые «местные полицаи четко определили».

«Выходить не только за пределы станции, но и прямо на улицу — строго запрещено. Находясь на работе, работники теперь имеют право смотреть прямо перед собой. Потому что поворачивать голову и даже просто взглянуть в сторону — строго запрещено», — добавили в пресс-центре.

Энергоатом подчеркнул, что причина в том, что россияне пытаются замаскировать собственные огневые позиции и большое количество военной техники на территории станции.

Инфографика: НВ

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Российские обстрелы повредили здание ЗАЭС в нескольких местах, а работники станции оказались в плену. Россияне разместили на станции военную технику, боекомплект и своих оккупантов.