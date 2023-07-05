Оккупанты вывели часть войск с ЗАЭС в последние дни — источники Sky News 5 июля, 17:15 Оккупированная россиянами ЗАЭС, вид со стороны Никополя, 16 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Российские оккупанты вывели часть войск с территории временно захваченной Запорожской АЭС, сообщает Sky News со ссылкой на собственные источники.

«В последние дни часть российских войск была выведена с предприятия», — говорится в сообщении.

Также, по данным британского телеканала, местные жители начали покидать регионы вокруг Запорожской АЭС после предупреждений о возможном теракте и с украинской, и с российской стороны.

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«Когда россияне обвиняют украинцев в том, что они готовятся что-то сделать, часто это признак того, что они собираются сделать это сами, как мы видели в случае с Каховской плотиной», — пишет редактор Sky News по международным вопросам Доминик Вагхорн.

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2 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов говорил, что часть персонала Росатома и коллаборантов покинула ЗАЭС и уехала из Энергодара.

Накануне Генштаб ВСУ предупредили, что российские оккупанты разместили на крыше третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС предметы, похожие на взрывные устройства. Россияне могут взорвать их, не повредив энергоблоки, чтобы создать картинку «обстрелов» со стороны Украины, предупреждали военные. По данным ВСУ, РФ может пойти на провокацию в ближайшее время.

В этот же день российская пропаганда распространила заявления властей страны-агрессора о том, что Украина якобы «собирается атаковать ЗАЭС» в ночь на 5 июля «высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе».

По состоянию на 5 июля ЗАЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в Украине в пределах нормы. Инспекторы МАГАТЭ заявляют, что не обнаружили признаков минирования россиянами временно оккупированной Запорожской АЭС.