Оккупанты готовятся перевести четвертый энергоблок ЗАЭС в режим горячей остановки — МАГАТЭ 12 июля, 23:08 Оккупанты планируют перевести четвертый энергоблок Запорожской АЭС в режим горячей остановки (Фото:Энергоатом/Telegram)

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) заявляет, что оккупанты планируют перевести четвертый энергоблок Запорожской АЭС в режим «горячей остановки».

Об этом говорится в отчете организации за среду, 12 июля.

В тексте документа указано, что работники ЗАЭС готовятся перевести 4-й энергоблок с холодного останова на горячий.

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«5-й энергоблок, который сейчас находится в режиме горячего останова, будет переведен на холодный останов для проведения профилактических работ, возможных только при холодном останове. Другие блоки остаются в холодном режиме», — говорится в отчете международной организации.

Такое решение, считают эксперты МАГАТЭ, необходимо для поддержания безопасности, в том числе для обработки жидких радиоактивных отходов. Из-за того, что станция использует пар, который производит один из энергоблоков в режиме горячего останова.

Кроме того, в течение нескольких последних дней эксперты организации инспектировали ядерный объект, и не обнаружили мин или взрывчатки. Однако специалисты МАГАТЭ до сих пор пытаются получить доступ на кровлю третьего и четвертого реакторов станции, где могли разместить взрывчатые вещества.

МАГАТЭ также сообщает, что два основных водоема, которые помогают в охлаждении реактора, имеют достаточный уровень воды. Снижение объема обоих вместилищ воды составляет от 1 до 2 сантиметров в сутки из-за испарения и использования. По мнению специалистов агентства, общего объема воды хватает на несколько месяцев.

Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупантами в марте 2022 года. С тех пор захватчики постоянно вмешиваются в работу украинских специалистов, находящихся на станции. Оккупанты постоянно подвергают персонал станции запугиванию, прибегают к похищениям и заставляют подписать контракт для работы с Росатомом.

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22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

4 июля в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ предупредили, что российские оккупанты разместили на крыше третьего и четвертого энергоблоков захваченной ими ЗАЭС предметы, похожие на взрывные устройства. Россияне могут взорвать их, не повредив энергоблоки, чтобы создать картинку «обстрелов» со стороны Украины.



6 июля Буданов отметил, что Украина смогла публичными и непубличными действиями уменьшить угрозу на ЗАЭС. Руководитель ГУР МО убежден, что угрозы на ЗАЭС будут постоянными, пока россияне не покинут ядерный объект.

7 июля представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что оккупанты начали размещать неустановленные предметы на крышах третьего и четвертого реакторов ЗАЭС.