На Запорожской АЭС прошла первая ротация персонала МАГАТЭ — Гросси

7 октября, 18:16
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Гросси добавил, что теперь на станции находится новая усиленная команда экспертов МАГАТЭ по безопасности (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Гросси добавил, что теперь на станции находится новая усиленная команда экспертов МАГАТЭ по безопасности (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На временно оккупированной Запорожской АЭС в пятницу, 7 октября, прошла первая ротация персонала миссии МАГАТЭ. Специалисты агентства находились на станции с 1 сентября.

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба МАГАТЭ со ссылкой на главу агентства Рафаэля Гросси.

«Гендиректор Рафаэль Гросси подтвердил, что первая смена персонала миссии поддержки и помощи МАГАТЭ на Запорожской АЭС в Украине завершена», — говорится в сообщении.

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Гросси добавил, что теперь на станции находится новая усиленная команда экспертов МАГАТЭ по безопасности.

https://twitter.com/iaeaorg/status/1578378872197988352
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Накануне Гросси говорил, что агентство собирается вдвое увеличить численность миссии на ЗАЭС.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты во главе с Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов.

После визита на станции остались два представителя миссии. Гендиректор МАГАТЭ сказал, что делегация устанавливает постоянное присутствие на ЗАЭС.

https://www.youtube.com/embed/SyEX9hwxiKE
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   МАГАТЭ Ротация Запорожская АЭС ЗАЭС

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