Второй энергоблок ЗАЭС подключили к сети 26 августа, 23:49 Запорожская АЭС продолжает производить электроэнергию для нужд Украины (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Вечером в пятницу, 26 августа, на Запорожской АЭС подключили к сети второй из остановленных накануне энергоблоков. Об этом сообщает пресс-служба компании Энергоатом в Telegram.

По данным Энергоатома, оборудование и системы безопасности работают нормально, продолжается набор мощности. В компании поблагодарили атомщиков ЗАЭС, которые обеспечивают ядерную безопасность Украины и всей Европы.



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«Запорожская АЭС, несмотря на многочисленные провокации оккупантов, продолжает работать в энергосистеме Украины и обеспечивать потребности нашей страны в электроэнергии», — сказано в сообщении.

Днем в пятницу был подключен к сети один из остановленных накануне энергоблоков ЗАЭС. В этот день станция впервые в своей истории была отключена от энергосети из-за действий российских оккупантов.



Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. 22 августа оккупанты завезли дополнительные БТР и спецгрузовики в ремонтную зону станции. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщили, что Россия готовится в ближайшее время отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.



16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.



Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию. Во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове президент Владимир Зеленский обсудил с ним ядерную угрозу, которую провоцирует на Запорожской АЭС российская армия.



ООН готова поддержать любую миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, направленную через Киев. По данным WSJ, миссия отправится на станцию на следующей неделе.



Сотрудники ЗАЭС – герои, работающие под страхом смерти – Ольга Кошарная https://www.youtube.com/embed/j2gyfE1joDA

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