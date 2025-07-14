На Запорожской АЭС была стрельба, заявили в МАГАТЭ (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

В сообщении говорится, что большое количество выстрелов, которые неоднократно раздавались примерно час, начиная с 22:00 по местному времени, было необычным.

Во время обхода места происшествия 13 июля утром команда МАГАТЭ увидела многочисленные гильзы малого калибра, разбросанные по земле вблизи реакторных блоков 5 и 6. Не было обнаружено никаких признаков разбитых окон или других физических повреждений.

«Такая военная деятельность на крупной атомной электростанции или вблизи нее явно неприемлема», — заявил гендиректор Гросси.

Он выразил свою глубокую обеспокоенность очевидным увеличением использования беспилотников вблизи атомных электростанций с начала этого года, заявив, что такое оружие представляет явную угрозу ядерной безопасности.

«Как я неоднократно заявлял, любое военное нападение на ядерный объект — с дронами или без них — ставит под угрозу ядерную безопасность и должно быть немедленно прекращено», — сказал Гросси.

4 июля министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что из-за российского удара на Запорожской АЭС произошел блэкаут.

По словам Галущенко, враг ударил по линии электропередачи, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины. Эта линия позволяет поддерживать собственные потребности для обеспечения уровня радиационной безопасности, добавили в Минэнерго.

Инфографика: NV

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году ЗАЭС уже восемь раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на грани блэкаута.

7 мая сообщалось, что в результате российского обстрела ЗАЭС потеряла питание одной из внешних линий электропередачи, соединяющих оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.