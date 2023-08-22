Представители МАГАТЭ слышали взрывы и стрельбу возле Запорожской АЭС 22 августа, 21:06 ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

МАГАТЭ в течение недели зафиксировало взрывы и стрельбу возле временно оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

Об этом во вторник, 22 августа, сообщило Международное агентство по атомной энергии.

В МАГАТЭ отметили, что учитывая потенциальные риски для АЭС, которая расположена на передовой линии фронта, команда агентства продолжает сообщать о признаках военной активности в этом регионе.



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МАГАТЭ отметило, что 14 августа сильный взрыв сотряс окна их комнат, а еще через два дня была слышна стрельба.

17 августа возле станции произошел еще один взрыв. 20 августа было зафиксировано пять взрывов на некотором расстоянии от ЗАЭС и еще пять — 21 августа.

«"Чтобы предотвратить ядерную аварию, которая может повлиять на людей и окружающую среду, по-прежнему имеет первостепенное значение соблюдение пяти основных принципов защиты Запорожской АЭС», — подчеркнул генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупантами в марте 2022 года. С тех пор захватчики постоянно вмешиваются в работу украинских специалистов, которые находятся на станции. Оккупанты запугивают персонал станции, прибегают к похищениям и заставляют подписывать контракты с Росатомом.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

4 июля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

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7 июля представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что информация о том, что именно российские оккупанты установили на крыше захваченной ими Запорожской АЭС, сейчас проверяется.

По его словам, предметы на крыше могут быть как средствами радиоэлектронной борьбы, так и другими объектами, которые страна-агрессор может использовать для провокаций на ЗАЭС.

4 августа миссия МАГАТЭ получила доступ к крышам двух зданий реакторов Запорожской АЭС после месяца запросов и заявила, что не нашла следов взрывчатых веществ.