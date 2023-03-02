Задержалась почти на месяц. МАГАТЭ провело ротацию экспертов на Запорожской АЭС 2 марта, 21:41 ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело ротацию инспекторов на захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС. Об этом сообщил в Twitter гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Гросси поблагодарил ООН за поддержку и заявил, что гордится профессионализмом представителей МАГАТЭ. Он также заявил, что «благодарит все вовлеченные стороны за конструктивные усилия по выходу из тупика ротации на ЗАЭС».



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Как сообщает пресс-служба агентства, ротация задержалась на месяц. В НАЭК Энергоатом подчеркнули, что ее блокировали российские оккупанты.

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Три эксперта МАГАТЭ, которые после ротации покинут Украину, находились на захваченной станции с начала января. Агентство также установило постоянное присутствие на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС, на этой неделе там тоже проходит ротация экспертов.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Инфографика: NV

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.

По итогам визита на ЗАЭС МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы в районе станции и установить безопасную зону вокруг ЗАЭС, сейчас продолжаются переговоры. Агентство установило постоянное присутствие на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года.