МАГАТЭ начало консультации с Украиной и РФ относительно временного перемирия возле Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало консультации с Украиной и Россией относительно временного перемирия в районе Запорожской АЭС , чтобы технические специалисты могли безопасно отремонтировать поврежденную резервную линию электропередачи.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 9 января.

По его словам, 2 января в результате боевых действий была повреждена и отключена последняя резервная линия электропередачи напряжением 330 кВ. Сейчас ЗАЭС зависит от единой линии 750 кВ, что значительно повышает риски для ядерной безопасности.

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МАГАТЭ предлагает обеим сторонам договориться о временной зоне прекращения огня в радиусе около 10 км от места повреждения.

«МАГАТЭ продолжает активно сотрудничать с обеими сторонами для обеспечения ядерной безопасности и охраны на станции», — отметил Гросси.

Он также напомнил, что Агентство уже трижды организовывало временные перемирия для ремонта критически важных линий электропередач, обеспечивающих безопасную работу АЭС.

«Мы уверены, что Российская Федерация и Украина будут продолжать конструктивно сотрудничать с нами для проведения необходимых ремонтных работ и уменьшения риска аварии», — выразил надежду гендиректор.

Инфографика: NV

3 января в Минэнерго сообщили, что в результате боевых действий временно оккупированная российскими захватчиками Запорожская АЭС потеряла питание одной из высоковольтных линий.

По данным ведомства, в ходе полномасштабной войны российские обстрелы неоднократно повреждали линии питания ЗАЭС, что привело к 12 блэкаутам на станции, последний из которых произошел менее месяца назад.

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Вашингтон предлагает, чтобы Запорожской атомной электростанцией совместно управляли США, Украина и РФ. Киев предлагает, чтобы станция эксплуатировалась совместным предприятием, в состав которого входят США и Украина. Зеленский пояснил, что разделение ЗАЭС с США и РФ выглядит «неудачно и не совсем реалистично».

8 декабря Зеленский заявил, что во время переговоров по завершению войны вопрос оккупированной Россией Запорожской АЭС остается одним из самых чувствительных.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что для ЗАЭС будет необходим «особый статус», если между Россией и Украиной будет достигнуто мирное соглашение.