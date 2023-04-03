Глава МАГАТЭ посетит российский Калининград, чтобы обсудить украинскую ЗАЭС с Россией
Рафаэль Гросси на ЗАЭС (Фото:Fredrik Dahl/IAEA/Handout via REUTERS)
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду, 5 апреля, посетит российский Калининград, чтобы обсудить вопросы безопасности временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.
Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя агентства.
«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси посетит Калининград в среду в рамках консультаций, направленных на обеспечение защиты Запорожской атомной электростанции в Украине во время военного конфликта», — сказал представитель МАГАТЭ.
Глава МАГАТЭ посетил ЗАЭС на прошлой неделе и заявил об усилении военной активности в этом районе. Гросси во время визита сказал, что пытается сформулировать «реалистичные, жизнеспособные предложения», которые были бы приемлемы для обеих сторон.
Перед визитом Гросси МАГАТЭ отказалось от идеи демилитаризованной зоны вокруг нее. По словам гендиректора, агентство ищет «поведенческое», а не «территориальное» решение, предусматривающее обязательство не атаковать станцию и не использовать ее для атак.
Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что международные организации пока не могут разрешить ситуацию с Запорожской АЭС, поэтому нужно искать другие механизмы.