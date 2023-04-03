Глава МАГАТЭ посетит российский Калининград, чтобы обсудить украинскую ЗАЭС с Россией 3 апреля, 21:30 Рафаэль Гросси на ЗАЭС (Фото:Fredrik Dahl/IAEA/Handout via REUTERS)

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду, 5 апреля, посетит российский Калининград, чтобы обсудить вопросы безопасности временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя агентства.

«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси посетит Калининград в среду в рамках консультаций, направленных на обеспечение защиты Запорожской атомной электростанции в Украине во время военного конфликта», — сказал представитель МАГАТЭ.

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Глава МАГАТЭ посетил ЗАЭС на прошлой неделе и заявил об усилении военной активности в этом районе. Гросси во время визита сказал, что пытается сформулировать «реалистичные, жизнеспособные предложения», которые были бы приемлемы для обеих сторон.

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Перед визитом Гросси МАГАТЭ отказалось от идеи демилитаризованной зоны вокруг нее. По словам гендиректора, агентство ищет «поведенческое», а не «территориальное» решение, предусматривающее обязательство не атаковать станцию и не использовать ее для атак.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что международные организации пока не могут разрешить ситуацию с Запорожской АЭС, поэтому нужно искать другие механизмы.