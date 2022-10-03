«Оккупанты выкинули его». Энергоатом сообщил подробности освобождения гендиректора ЗАЭС из российского плена

3 октября, 20:02
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Игорь Мурашов (Фото:Энергоатом / Telegram)

Игорь Мурашов (Фото:Энергоатом / Telegram)

В Энергоатоме сообщили, что гендиректор МАГАТЭ Игорь Мурашев находится в Запорожье после освобождения из российского плена.

«Известно, что оккупанты выбросили его на подконтрольную Украине территорию вечером 3 октября. Сейчас Игорь Мурашев находится в безопасности и находится во Внешнем кризисном центре ЗАЭС в городе Запорожье», — пишет пресс-служба Энергоатома в Telegram.

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Энергоатом подчеркивает, что освобождение произошло благодаря широкой огласке чрезвычайного происшествия и усилиям со стороны гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Мурашев находился в российском плену трое суток. Российские оккупанты похитили его в пятницу, 30 сентября, когда он направлялся в Энергодар.

1 октября МАГАТЭ получило информацию, что российские оккупанты «временно задержали» Мурашова.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия НАЭК Энергоатом Плен ЗАЭС

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