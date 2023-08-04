Эксперты МАГАТЭ смогли попасть на крыши двух реакторных зданий ЗАЭС. Оккупанты месяц не давали туда доступ 4 августа, 16:49 ЗАЭС (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Миссия МАГАТЭ получила доступ к крышам двух зданий реакторов временно оккупированной Запорожской АЭС через месяц запросов. Группа экспертов не обнаружила никаких следов взрывчатых веществ.

Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ в пятницу, 4 августа.

«Эксперты МАГАТЭ не обнаружили мин или взрывчатых веществ на крышах зданий реакторов 3-го и 4-го энергоблоков, а также в машзалах Запорожской атомной электростанции Украины после того, как им был предоставлен доступ вчера днем», — заявил генеральный директор Рафаэль Гросси.

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Он добавил, что миссия продолжит запрашивать доступ к крышам других четыре энергоблоков.

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Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупантами в марте 2022 года. С тех пор захватчики постоянно вмешиваются в работу украинских специалистов, которые находятся на станции. Оккупанты постоянно подвергают персонал станции запугиванию, прибегают к похищениям и заставляют подписывать контракты с Росатомом.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

4 июля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

7 июля представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что информация о том, что именно российские оккупанты установили на крыше захваченной ими Запорожской АЭС, сейчас проверяется.

По его словам, предметы на крыше могут быть как средствами радиоэлектронной борьбы, так и другими объектами, которые страна-агрессор может использовать для провокаций на ЗАЭС.