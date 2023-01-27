Инспекторы МАГАТЭ сообщают о взрывах в районе Запорожской АЭС 27 января, 00:39 ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщают о взрывах в районе оккупированной россиянами Запорожской АЭС. Об этом пишет пресс-служба агентства со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.

По словам Гросси, в последние дни и недели инспекторы МАГАТЭ на станции почти ежедневно докладывали о взрывах.



«Некоторые взрывы, по-видимому, происходят на некотором расстоянии от крупнейшей в Европе атомной электростанции, другие — похоже, гораздо ближе к самой установке. Вчера около 10:00 по местному времени было слышно восемь сильных взрывов, от которых дрожали окна офисов на станции, сегодня их было больше», — сказал он.

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Гросси добавил, что это еще раз подчеркивает, насколько важно быстрее создать зону ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС.

В МАГАТЭ сообщили, что шесть реакторов ЗАЭС остановлены, а два работают «в режиме горячего останова для обеспечения паром и теплом станции и города Энергодар».

Рафаэль Гросси ранее заявил, что ситуация на оккупированной ЗАЭС опасна и ядерная авария может произойти там в любой момент.

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Гросси 19 января посетил Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они планировали обсудить безопасную зону вокруг украинской станции. В пресс-службе МАГАТЭ говорят, что Гросси «продолжит консультации с РФ».

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