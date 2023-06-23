Возможна реализация худшего сценария. Зачем россияне заминировали бассейн охлаждения на ЗАЭС, — представитель ГУР

23 июня, 14:36
NV Премиум
Поделиться:
Уязвимый объект. На ЗАЭС находятся российские войска, которые ее заминировали (Фото:REUTERS / Александр Ермоченко)

Уязвимый объект. На ЗАЭС находятся российские войска, которые ее заминировали (Фото:REUTERS / Александр Ермоченко)

Автор: Максим Бутченко

В ГУР объяснили NV, к чему может привести дополнительное минирование Запорожской АЭС.

Оккупанты действительно недавно дополнительно заминировали Запорожскую атомную станции (ЗАЭС), речь идет о бассейне охлаждения. Об этом NV рассказал Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.

Видео дня

Теги:   Запорожская АЭС

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X