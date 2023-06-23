Возможна реализация худшего сценария. Зачем россияне заминировали бассейн охлаждения на ЗАЭС, — представитель ГУР 23 июня, 14:36 NV Премиум Уязвимый объект. На ЗАЭС находятся российские войска, которые ее заминировали (Фото:REUTERS / Александр Ермоченко)

В ГУР объяснили NV, к чему может привести дополнительное минирование Запорожской АЭС.

Оккупанты действительно недавно дополнительно заминировали Запорожскую атомную станции (ЗАЭС), речь идет о бассейне охлаждения. Об этом NV рассказал Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.

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