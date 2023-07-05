Запорожская АЭС работает в штатном режиме, значительных перемещений оккупантов не фиксируют 5 июля, 08:34 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Запорожская атомная электростанция по состоянию на утро среды, 5 июля, работает в штатном режиме. Значительных перемещений живой силы и техники российских оккупантов не фиксируют.

Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

По данным Энергоатома, уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС стабилен и по состоянию на 08:00 составляет 16,56 м.

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«Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, — на уровне 11,15 м», — заявили там.

Вечером 4 июля в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ предупредили, что российские оккупанты разместили на крыше третьего и четвертого энергоблоков захваченной ими ЗАЭС предметы, похожие на взрывные устройства. Россияне могут подорвать их, не повредив энергоблоки, чтобы создать картинку «обстрелов» со стороны Украины. По данным ВСУ, страна-агрессор может пойти на провокацию в ближайшее время.

В ГУР назвали вбросы роспропаганды относительно ситуации на ЗАЭС «лживой ИПСО». Информация о том, что Украина якобы может атаковать территорию ЗАЭС беспилотниками, не соответствует действительности, подчеркнули в украинской разведке.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».



Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.



2 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что часть персонала Росатома и коллаборантов покинула ЗАЭС и уехала из Энергодара.



В Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях начались масштабные специальные учения по подготовке на случай подрыва российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.