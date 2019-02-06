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Задолженность по зарплате. Около 300 шахтеров заблокировали движение в центре Львова

Сегодня, 12:43
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tvoemisto.tv

Шахтеры просят поддержки правительства

В среду, 6 февраля, около 300 шахтеров заблокировали во Львове движение по улице Винниченко рядом со зданием ОГА, требуя погасить задолженность по заработной плате.

Как сообщают Українськы новини, в знак протеста они стучат касками и скандируют: "Зарплату!".

Фото: varta1

Кроме того, в руках митингующие держат флаги Украины и шахтерских профсоюзов, а также плакаты: "Правительство - поддержи шахтеров Галичины не словом, а делом", "Не позволим уничтожить угольную отрасль Галичины".

По словам шахтеров, на сегодняшний день им выдали лишь половину зарплаты за декабрь 2018 года, а за январь 2019 года они не получили вообще никаких выплат.

Теги:   Акция протеста Шахтеры Львов

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