Задолженность по зарплате. Около 300 шахтеров заблокировали движение в центре Львова
В среду, 6
февраля, около 300 шахтеров заблокировали во Львове движение по улице
Винниченко рядом со зданием ОГА, требуя погасить задолженность по заработной
плате.
Как сообщают Українськы новини, в знак протеста они стучат касками и скандируют: "Зарплату!".
Кроме того, в
руках митингующие держат флаги Украины и шахтерских профсоюзов, а также плакаты:
"Правительство - поддержи шахтеров Галичины не словом, а делом",
"Не позволим уничтожить угольную отрасль Галичины".
По словам
шахтеров, на сегодняшний день им выдали лишь половину зарплаты за декабрь
2018 года, а за январь 2019 года они не получили вообще никаких выплат.