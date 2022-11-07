Атаки РФ на железнодорожную инфраструктуру в Сумской области: в Укрзализныце заявили о ликвидации последствий обстрелов 7 ноября, 09:52 Удалось отремонтировать железнодорожную инфраструктуру в Сумской области после атак российских оккупантов (Фото:УЗ)

Железнодорожники ликвидировали последствия атак российских оккупантов на инфраструктуру в Сумской области, из-за чего задержали ряд поездов.

Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци в Telegram, по состоянию на утро понедельника, 7 ноября, перегон Ворожба — Белополье, который пришлось закрыть из-за повреждений, уже открыли.

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В результате задержке рейсов ни один пассажир не был оставлен.

139 пассажиров, у которых были билеты на поезд Киев — Сумы из Сум и Белополья, успешно добрались автобусами железнодорожного вокзала Ворожбы и успели на свой рейс.

Пассажиры рейса № 259 из Ворожбы, Бахмача, Нежина и Конотопа, которых забирали дополнительным рейсом и устроили на ночь на Центральном железнодорожном вокзале Киева, уже садятся на свой поезд и двигаются дальше.

Вечером 6 ноября войска РФ выпустили по Сумской области более 70 снарядов, были повреждены частные дома и электросети. Пострадала также и железнодорожная инфраструктура. Из-за этого часть поездов задерживались, а некоторые изменили маршрут.