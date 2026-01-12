Непогода и ситуация с безопасностью. Укрзализныця предупредила о задержках четырех поездов

В понедельник, 12 января, в Украине четыре поезда курсируют с опозданием более двух часов.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Больше всего задерживается поезд № 749/750 Будапешт — Киев — более пяти часов. В компании заявили, что его специально ускоряют, чтобы успеть к началу комендантского часа в ​​столице.

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Для пассажиров поезда № 93 Харьков — Холм, прибывающих в Киев после полуночи, организуют автобусный трансфер или разместят в залах ожидания.

Поезд № 119 прибудет в Холм ориентировочно в 18:40 с задержкой +50 мин, но польские диспетчеры «придержат» поезд EC 430 в Берлин/Щецин через Варшаву для пересадки.

Укрзализныця усиливает координационную работу на станции Холм, чтобы пассажирам было легче сориентироваться в Польше.

9 января Укрзализныця сообщала о значительных задержках десятков рейсов из-за непогоды в Киевской области и обесточивания участка железной дороги, некоторые из поездов ехали на 5−6 часов дольше. Сообщалось об организации трансферов, в частности, для международных поездов.