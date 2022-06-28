СБУ задержала корректировщиков ракетных ударов РФ по Киеву и Львовской области

28 июня, 12:08
На совести задержанных злоумышленников десятки невинных жертв (Фото:СБУ)

На совести задержанных злоумышленников десятки невинных жертв (Фото:СБУ)

Правоохранители задержали прокремлевских диверсантов, занимавшихся корректировкой ракетных ударов РФ по Киеву и Львовской области.

Об этом во вторник, 28 июня, сообщили в Службе безопасности Украины.

Одним из задержанных оказался бывший работник КГБ, который передавал своему куратору из спецслужб РФ точные локации с пометками на карте для нанесения ударов по Международному центру миротворчества и безопасности в Яворовском районе.

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В результате той атаки погибли более 50 украинских военнослужащих, еще около 150 получили ранения.

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Кроме того, в Киеве разоблачили злоумышленника, который после обстрелов города российскими войсками докладывал захватчикам об их результатах, пересылая фотоматериалы с последствиями.

«Агентом оказался работник одного из машиностроительных предприятий. Он выражал поддержку агрессору среди коллег и отрицал преступления России, в том числе обстрелы украинских городов», — отметили в СБУ.

Еще одним корректировщиком ударов по Киеву оказался работник столичного госпредприятия, в телефоне которого были обнаружены доказательства его подрывной деятельности. Во время обыска у него также изъяли огнестрельное оружие и флешки со служебной документацией.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/3271428076427133/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Киев Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Ракетные удары Львовская область Диверсант Война России против Украины

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