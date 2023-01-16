СБУ задержала предателей, которые сдавали оккупантам бойцов ССО

16 января, 12:31
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Задержанным может грозить пожизненное заключение (Фото:СБУ)

Задержанным может грозить пожизненное заключение (Фото:СБУ)

В ходе стабилизационных мер в освобожденном Херсоне контрразведка задержала двух российских агентов.

Об этом в понедельник, 16 января, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Там рассказали, что пособники оккупантов сливали им закрытые данные о сотрудниках Сил специальных операций, выполнявших оперативно-боевые задачи на южном направлении.

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В частности, один из предателей передал двум представителям ФСБ с позывными «Марс» и «Зеленый» адрес конспиративной квартиры ССО в Херсоне.

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«Также злоумышленник раскрыл врагу места нахождения оперативной группы спецназовцев ВСУ на территории города. Полученную информацию агрессор использовал для захвата в плен нескольких украинских военнослужащих с их семьями», — говорится в сообщении спецслужбы.

Его сообщником оказался контрактник одной из бригад ВСУ, который, попав в июне прошлого года в плен, «всячески пытался доказать свою лояльность российским оккупантам».

«Он передал ФСБ адрес проживания родного брата, командира своей боевой группы, которого затем захватчики взяли в плен. Также предоставлял врагу информацию о местах дислокации и боевых задачах своего подразделения. Впоследствии контрактника вернули украинской стороне», — рассказали в СБУ.

В отношении задержанных начато уголовное производство по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 15 лет, либо пожизненное заключение.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Херсон Коллаборант Война России против Украины Силы специальных операций (ССО)

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